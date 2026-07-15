Schiri-Frust bei Deschamps: „Hatte er das Level?“

Allein am Schiedsrichter habe es aber nicht gelegen, relativierte Deschamps seine Kritik kurze Zeit später dann doch wieder und auch sein Schützling Rayan Cherki ergänzte schließlich: „Es ist eine große Enttäuschung. Der Schiri hatte keinen Einfluss. Wir haben nicht den Fußball gezeigt, den wir gewohnt sind. Spanien hat das gemacht.“