Schiri-Frust bei Deschamps: „Hatte er das Level?“

Großer Frust bei Frankreich nach dem bitteren WM-Aus im Halbfinale gegen Spanien (0:2). Während Spieler und Fans vor allem mit dem eigenen Auftritt hadern, sieht Trainer Didier Deschamps eine Teilschuld auch beim Schiedsrichter. Er geht mit Ivan Barton hart ins Gericht!
Nach dem Schlusspfiff konnten die Franzosen es nicht fassen. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise – die sonst so gefürchtete Offensive war an diesem Abend ohne Durchschlagskraft geblieben. Dementsprechend enttäuscht und mit leeren Blicken schlichen die Kicker vom Platz.
Frankreich-Trainer Didier Deschamps hingegen stellte sich kurz nach dem Match den ersten Fragen. „Die Spieler sind am Boden. Wir waren sehr positiv gestimmt, waren aber heute nicht gut genug gegen eine Mannschaft, die hervorragend gespielt hat“, analysierte der 57-Jährige zunächst noch recht selbstkritisch.
Cherki widerspricht Deschamps
Dann ging er aber mit Schiedsrichter Ivan Barton aus El Salvador auch hart ins Gericht. „Ich habe eine Frage, aber keine Antwort: Hatte er die Klasse, das Level für ein WM-Halbfinale?“, so Deschamps, der schon gegen Ende der Partie immer wieder intensiv mit dem Unparteiischen diskutiert hatte.
Allein am Schiedsrichter habe es aber nicht gelegen, relativierte Deschamps seine Kritik kurze Zeit später dann doch wieder und auch sein Schützling Rayan Cherki ergänzte schließlich: „Es ist eine große Enttäuschung. Der Schiri hatte keinen Einfluss. Wir haben nicht den Fußball gezeigt, den wir gewohnt sind. Spanien hat das gemacht.“
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