Ein „Fensterdrama“ mit schmerzhaften Folgen

Wegen Depressionen und Burnout im Krankenstand

Monate später, im Gerichtssaal in Feldkirch, zeigt der Deutsche eine ganz andere Seite. Der Angeklagte, aktuell wegen Depressionen und Burnout im Krankenstand, gesteht die Tat vollumfänglich – und lässt dabei tief in seine Seele blicken. Die Familie sei längst zerbrochen, über seine Eltern sagt er nüchtern: „Die fangen mit jedem Streit an.“ Die eigene Mutter habe ihn sein Leben lang kritisiert – ein Umstand, unter dem er schwer gelitten habe. Genau diese jahrelange Last soll in jenem Moment vor der Tür wieder hochgekocht sein. „Als an dem Tag die Polizei, drei Mann hoch, vor der Tür stand und fragte, ob hier meine Mutter wohnt, kam mir ihre Nörgelei in den Sinn, wenn ich die Beamten hereinlasse. Also wollte ich alles richtig machen“, schildert er sein Motiv.