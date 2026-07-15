„Horrorlos!“ Europacup lässt Kärntner Klub stöhnen

Gespannt blickten Ferlachs Erstliga-Handballer auf die Auslosung der 1. Runde (Hinspiel am 12./13. September) im Europacup. Doch die Ernüchterung war groß! Die Rosentaler treffen auf Kyndil Torshavn. „Ein echtes Horrorlos für uns! Ich kenne niemanden, der auf den Färöer Inseln spielen will. Von dem Verein selbst habe ich noch nie etwas gehört. Noch teurer wäre es wohl nur, wenn wir in China auflaufen würden“, seufzt Boss Walter Perkounig.