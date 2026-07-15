„Horrorlos!“ Europacup lässt Kärntner Klub stöhnen

Stark präsentierten sich Ferlachs Erstliga-Handballer in der abgelaufenen Saison. Die Rosentaler schafften es bis ins Halbfinale. Im September darf man nun im Europacup ran. Mit der Auslosung ist man aber gar nicht happy.
Gespannt blickten Ferlachs Erstliga-Handballer auf die Auslosung der 1. Runde (Hinspiel am 12./13. September) im Europacup. Doch die Ernüchterung war groß! Die Rosentaler treffen auf Kyndil Torshavn. „Ein echtes Horrorlos für uns! Ich kenne niemanden, der auf den Färöer Inseln spielen will. Von dem Verein selbst habe ich noch nie etwas gehört. Noch teurer wäre es wohl nur, wenn wir in China auflaufen würden“, seufzt Boss Walter Perkounig.
Mit 31 Titeln Rekordmeister
Kyndil wurde 1956 gegründet und kürte sich heuer erstmals seit 2007 wieder zum färöischen Meister. Insgesamt hält man bei 31 Titeln – Bestwert. In der Hauptstadt der Inselgruppe hat Handball einen großen Stellenwert. Obwohl man nur 14.000 Einwohner zählt, gibt es drei Erstliga-Klubs.
Montag startet die Vorbereitung
Einen davon kennt man. Die Girls von H71 Torshavn gastierten 2022 in Ferlach. Aus Kostengründen stiegen damals Hin- und Rückspiel im Rosental. Beide Duelle gingen aber verloren. Aktuell hält sich die Truppe von Spielertrainer Patrik Leban mit einem Heimprogramm fit. Am Montag startet dann die Vorbereitung.
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