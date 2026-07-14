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Erntebilanz Getreide

Gute Qualität, aber bis zu 50 % weniger Ertrag

Burgenland
14.07.2026 16:00
Der Mähdrescher ist mit Vollgas im Einsatz, der Ertrag lässt zu wünschen übrig.
Der Mähdrescher ist mit Vollgas im Einsatz, der Ertrag lässt zu wünschen übrig.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Das trockenste Frühjahr seit Beginn der Aufzeichnungen sowie extreme Temperaturen im Juni haben den Erträgen arg zugesetzt.

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Die diesjährige Getreideernte stellt Landwirtschaft und Agrarhandel vor große Herausforderungen. Die Auswirkungen der Witterung zeigen sich über weite Teile des Landes.

Von einer durchwachsenen Erntesaison berichtet Hannes Mosonyi, Obmann des burgenländischen Agrarhandels in der Wirtschaftskammer: „Die Preisfindung erweist sich heuer als besonders schwierig, da die Lagerbestände weiterhin auf hohem Niveau liegen. Mengenmäßig müssen sich die Landwirte auf deutliche Einbußen einstellen – die Erträge liegen um 30 bis 50 Prozent unter jenen des Jahres 2025.“ Positiv hervorzuheben sei hingegen die Qualität des heurigen Getreides, die „insgesamt als zufriedenstellend“ eingeschätzt wird.

Ein „Zeichen der Klimakrise“
Als deutliches Zeichen dafür, dass die Auswirkungen der Klimakrise längst in der landwirtschaftlichen Praxis angekommen seien, bewertet Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner die Ernte: „Sie macht sichtbar, was viele Bauern schon seit Jahren erleben: Hitze und Trockenheit sind längst keine Ausnahme mehr, sondern die Realität der Klimakrise. Wenn Böden austrocknen und Erträge zurückgehen, lässt sich das nicht mit chemisch-synthetischem Dünger oder anderen Betriebsmitteln ausgleichen.“

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