Gute Qualität, aber bis zu 50 % weniger Ertrag

Ein „Zeichen der Klimakrise“

Als deutliches Zeichen dafür, dass die Auswirkungen der Klimakrise längst in der landwirtschaftlichen Praxis angekommen seien, bewertet Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner die Ernte: „Sie macht sichtbar, was viele Bauern schon seit Jahren erleben: Hitze und Trockenheit sind längst keine Ausnahme mehr, sondern die Realität der Klimakrise. Wenn Böden austrocknen und Erträge zurückgehen, lässt sich das nicht mit chemisch-synthetischem Dünger oder anderen Betriebsmitteln ausgleichen.“