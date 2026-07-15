„Landeschefs erfahren aus der Zeitung, wer‘s wird“

Bewerben konnte man sich unter einem eigenen Mail-Postfach, in das nur Pig Einblick hat. Er hält Namen unter Verschluss, deshalb blüht es auf der Gerüchtewiese. Allein für „Programm und Brands“ soll es sechs kundige Bewerber geben, darunter Michael Krön, Chef-Producer im ORF, Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin im ORF Vorarlberg, und Medienberater Matthias Settele, der sich für drei der vier Direktionen empfiehlt.