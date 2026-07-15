Erst Sonne, später steigt die Gewittergefahr

Der Mittwoch startet in den meisten Teilen Österreichs wieder richtig freundlich. Die Sonne zeigt sich schon am Morgen oft von ihrer besten Seite und sorgt für einen angenehmen Start in den Tag. Also unbedingt Sonnenbrille statt Regenschirm einpacken.
Im Laufe des Tages wird es dann wieder richtig sommerlich. Die Temperaturen klettern auf 25 bis 33 Grad, am heißesten wird es erneut im Osten des Landes. Gleichzeitig bilden sich vor allem über den Bergen Quellwolken, aus denen sich am Nachmittag und Abend vereinzelt Gewitter entwickeln können.
Ein Blick auf unsere Bundesländer-Wetterkarte zeigt, wie sich die Temperaturen in den jeweiligen Bundesländern entwickeln:
Der Abend bleibt großteils trocken
Aber keine Sorge: Das bedeutet nicht, dass der Tag überall ins Wasser fällt. Vielerorts bleibt es bis zum Abend trocken und sonnig. Abseits der möglichen Schauer weht meist mäßiger Nordwestwind.
In unserer interaktiven Regenkarte zeigt sich, in welchen Regionen es eventuell kurzzeitig regnen könnte:
Wer also einen Badetag, einen Ausflug oder einen gemütlichen Nachmittag im Gastgarten geplant hat, hat vor allem im Osten gute Chancen auf perfektes Sommerwetter. Nur in den typischen Gewitterregionen sollte man den Himmel am Nachmittag etwas im Blick behalten.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.