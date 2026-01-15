Neue Eisenstädter: Die Polit-Bühne ist eröffnet

Kurzfristiger Ausfall

Für eine kleine Überraschung sorgte allerdings die FPÖ. Statt Thomas Grandits nahm Markus Wiesler im Sitzungsraum Platz. Grandits habe privat viel um die Ohren, erklärte der neu gewählte FPÖ-Klubobmann Christian Ries. Deswegen sei es kurzfristig zum Wechsel gekommen. Ries – der selbst im U-Ausschuss sitzt – will unter anderem Aufklärung darüber, ob das Land die Wohnbaugesellschaft korrekt überprüft hat. Für ihn ist auch ein weiterer U-Ausschuss denkbar, „wenn sich etwas ergibt, das einen zweiten notwendig macht“.