Royale Ansage für Spanien: „Nun kommt der Moment!“

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Großer Jubel auch beim spanischen Königshaus (rechts).
Großer Jubel auch beim spanischen Königshaus (rechts).(Bild: Krone-Collage/AFP/FLORENCIA TAN JUN, Screenshot/Instagram_casareal.es)
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Von krone Sport

Spaniens König Felipe VI. hat mit seiner Familie den Final-Einzug der spanischen Nationalmannschaft in das Endspiel der Fußball-WM bejubelt. „Ihr habt erneut gezeigt, warum ihr eine der großen Nationalmannschaften der Welt seid. Nun, mit einem ganzen Land an eurer Seite, kommt der Moment, um den Titel zu kämpfen“, hieß es auf dem offiziellen Account des Königshauses bei X. „Danke, dass Ihr uns diesen Weg habt genießen lassen. Los geht‘s.“

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Ein Video zeigt, wie der 58 Jahre alte Monarch mit seiner Frau Letizia und den Töchtern Leonor und Sofia den 2:0-Sieg im Halbfinale gegen Frankreich vor dem Fernseher verfolgt und sie sich nach dem Schlusspfiff umarmen.

Nach der Partie verriet Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente, dass Felipe zu nächtlicher Stunde in Europa noch gratuliert habe. „Es macht uns so stolz, dass unser König uns angerufen hat und wir den Leuten in den Straßen so eine Freude bereiten konnten“, sagte de la Fuente im texanischen Arlington.

Trost für Les Bleus vom Staatspräsidenten
Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron (48) war hingegen nach der Niederlage am Nationalfeiertag als Tröster gefordert. Macron gratulierte zunächst Spanien, fand dann auf der Plattform X mitfühlende Worte an die Équipe Tricolore: „Danke an die Bleus, dass sie unsere Farben mit Engagement getragen haben. Die Niederlage heute Abend ist schwer zu verkraften, aber dieses Team ist jung und voller Zukunft.“

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