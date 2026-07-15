Royale Ansage für Spanien: „Nun kommt der Moment!“

Spaniens König Felipe VI. hat mit seiner Familie den Final-Einzug der spanischen Nationalmannschaft in das Endspiel der Fußball-WM bejubelt. „Ihr habt erneut gezeigt, warum ihr eine der großen Nationalmannschaften der Welt seid. Nun, mit einem ganzen Land an eurer Seite, kommt der Moment, um den Titel zu kämpfen“, hieß es auf dem offiziellen Account des Königshauses bei X. „Danke, dass Ihr uns diesen Weg habt genießen lassen. Los geht‘s.“