Neue Eisenstädter: Übernahme durch Land fix

Fokus auf Mietwohnungsbau

Die neue Partnerschaft soll den zweitgrößten Wohnbauträger des Burgenlands – mit rund 5000 Wohnungen – „weiterhin konsequent auf Mietwohnungsbau und leistbares Wohnen auszurichten“. Durch den Einstieg des Landes verbessere sich auch die Bonität, wodurch günstigere Finanzierungskonditionen am Markt erreicht werden sollen. Das biete eine zentrale Grundlage für eine nachhaltige Stabilisierung der Mieten, hieß es. Die Wohnbaugesellschaft soll sich künftig auf den Mietwohnungsbau konzentrieren und Anlegerwohnungen nur mehr im Ausnahmefall zulassen. Zudem soll den Mietkäufern der Erwerb ihrer Wohnungen zu attraktiven Konditionen ermöglicht werden.