Ex-WAC-Spieler wechselt für 40 Millionen Euro!

Erste Schritte in Kärnten

Muharemovic begann seine Karriere beim SK Austria Kärnten, ehe er zu Austria Klagenfurt wechselte. Von dort schnappte ihn der WAC auf und machte den Innenverteidiger zu einem Bundesliga-Spieler. Nur fünf Einsätze reichten, um den italienischen Traditionsklub Juventus Turin von seinem Talent zu überzeugen. Nach zwei Jahren in der zweiten Mannschaft, schaffte er dann letztendlich seinen Profi-Durchbruch bei Sassuolo, die Muharemovic nach einer Leihe fix verpflichteten.