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Ex-WAC-Spieler wechselt für 40 Millionen Euro!

Fußball International
15.07.2026 06:07
Tarik Muharemovic wechselt für 40 Millionen Euro in die Premier League.
Tarik Muharemovic wechselt für 40 Millionen Euro in die Premier League.(Bild: EPA/BENJAMIN FANJOY)
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Von krone Sport

Vor fünf Jahren kickte er noch in Wolfsberg, jetzt wechselt er in einem Mega-Transfer in die Premier League zu Leeds United. Kein schlechter Aufstieg, für den 23-jährigen Tarik Muharemovic.

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Knackige 40 Millionen Euro legt Leeds United für den Innenverteidiger mit WAC-Vergangenheit auf den Tisch, wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete. Das Geld fließt jedoch nur zum Teil auf das Konto seiner derzeitigen Mannschaft Sassuolo Calcio – denn auch Ex-Klub Juventus Turin, die den bosnischen Nationalspieler vom WAC verpflichteten, bekommt durch eine Klausel knapp 20 Millionen Euro.

Erste Schritte in Kärnten
Muharemovic begann seine Karriere beim SK Austria Kärnten, ehe er zu Austria Klagenfurt wechselte. Von dort schnappte ihn der WAC auf und machte den Innenverteidiger zu einem Bundesliga-Spieler. Nur fünf Einsätze reichten, um den italienischen Traditionsklub Juventus Turin von seinem Talent zu überzeugen. Nach zwei Jahren in der zweiten Mannschaft, schaffte er dann letztendlich seinen Profi-Durchbruch bei Sassuolo, die Muharemovic nach einer Leihe fix verpflichteten.

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