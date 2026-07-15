Ex-WAC-Spieler wechselt für 40 Millionen Euro!

Vor fünf Jahren kickte er noch in Wolfsberg, jetzt wechselt er in einem Mega-Transfer in die Premier League zu Leeds United. Kein schlechter Aufstieg, für den 23-jährigen Tarik Muharemovic.
Knackige 40 Millionen Euro legt Leeds United für den Innenverteidiger mit WAC-Vergangenheit auf den Tisch, wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete. Das Geld fließt jedoch nur zum Teil auf das Konto seiner derzeitigen Mannschaft Sassuolo Calcio – denn auch Ex-Klub Juventus Turin, die den bosnischen Nationalspieler vom WAC verpflichteten, bekommt durch eine Klausel knapp 20 Millionen Euro.
Erste Schritte in Kärnten
Muharemovic begann seine Karriere beim SK Austria Kärnten, ehe er zu Austria Klagenfurt wechselte. Von dort schnappte ihn der WAC auf und machte den Innenverteidiger zu einem Bundesliga-Spieler. Nur fünf Einsätze reichten, um den italienischen Traditionsklub Juventus Turin von seinem Talent zu überzeugen. Nach zwei Jahren in der zweiten Mannschaft, schaffte er dann letztendlich seinen Profi-Durchbruch bei Sassuolo, die Muharemovic nach einer Leihe fix verpflichteten.
Jetzt wartet die Premier League auf den bosnischen Innenverteidiger mit Österreich-Vergangenheit. Bei der WM 2026 konnte er ebenfalls überzeugen – drei Mal stand er für Bosnien in der Startelf.
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