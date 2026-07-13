„Kühlungshilfe“ für Bedürftige und ältere Menschen

Er schlägt ein Landesprogramm „Klimatisierung Oberösterreich“ vor, bei dem auch Familien und ältere Menschen mit geringem Einkommen gefördert werden sollen, damit sie ihre Wohnungen „klimafit“ machen können. Laut einer offiziellen Berechnung seien im Vorjahr bundesweit 450 Personen an Folgen der Hitze gestorben, in Oberösterreich sollen es rund 70 gewesen sein. Die „Klimatisierung Oberösterreich“ soll nur ein akuter Baustein sein, um den Folgen des Klimawandels beizukommen.