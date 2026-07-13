In den Windkraft-Ausbau kommt langsam Bewegung

Brisant: Der geplante Windpark liegt in einem vom Land – noch unverbindlich – als Ausschlusszone definierten Gebiet. Laut Elisabeth Mayr, Leiterin der Gruppe UVP- und Wirtschaftsrecht beim Land OÖ, sind zu dem Projekt 119 Stellungnahmen und Einwendungen eingelangt, die nun geprüft werden müssen. Ähnlich weit gediehen wie in Sandl ist das UVP-Verfahren in Königswiesen, wo zehn Anlagen geplant sind.