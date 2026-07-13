Seezugänge werden in Oberösterreich erweitert

Geht es nach Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist so eine Petition gar nicht nötig: Das Land OÖ investiere ohnehin gezielt in Ankauf, Pacht und Sicherung von Seegrundstücken und weite so sukzessive die Erholungsflächen für die Bevölkerung aus. Seit 2021 seien insgesamt acht Seegrundstücke bzw. Flächen mit Seezugang neu erworben, gepachtet oder für die öffentliche Nutzung gesichert worden. Darunter befinden sich Flächen am Attersee, Traunsee, Hallstätter See, Langbathsee und zuletzt am Grabensee in Perwang.