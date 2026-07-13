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Atter- und Grabensee

Seezugänge werden in Oberösterreich erweitert

Oberösterreich
13.07.2026 15:00
Am ehemaligen Seebahnhof in Schörfling am Attersee entstehen rund 13.000 Quadratmeter öffentlich ...
Am ehemaligen Seebahnhof in Schörfling am Attersee entstehen rund 13.000 Quadratmeter öffentlich zugängliche Freizeitflächen.(Bild: oebf/Wolfgang Simlinger)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien gibt es gute Nachrichten für Badenixen und Wasserratten: Das Land Oberösterreich weitet die Flächen, die einen freien Zugang zu den heimischen Seen ermöglichen, aus. Neue Projekte entstehen dadurch etwa am Attersee und in Perwang. Auch künftig will man sich Uferflächen sichern. 

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„Viel zu oft werden Seeuferflächen, die im öffentlichen Eigentum stehen, an betuchte Private verpachtet. Dadurch ist der Zugang der Öffentlichkeit auf diese Grundstücke meist nicht mehr möglich.“ So wirbt die SPÖ im Internet um die Unterstützung einer Petition zur Absicherung des freien Seezugangs. 

Geht es nach Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist so eine Petition gar nicht nötig: Das Land OÖ investiere ohnehin gezielt in Ankauf, Pacht und Sicherung von Seegrundstücken und weite so sukzessive die Erholungsflächen für die Bevölkerung aus. Seit 2021 seien insgesamt acht Seegrundstücke bzw. Flächen mit Seezugang neu erworben, gepachtet oder für die öffentliche Nutzung gesichert worden. Darunter befinden sich Flächen am Attersee, Traunsee, Hallstätter See, Langbathsee und zuletzt am Grabensee in Perwang.

Zwei neue Großprojekte 
Dort erwarb das Land erst kürzlich ein rund 30.000 Quadratmeter großes Areal. Die Fläche mit 120 Metern Uferlinie werde dauerhaft als Natur- und Erholungsgebiet gesichert, sagt Stelzer. Zudem entsteht derzeit auf dem ehemaligen Seebahnhof in Schörfling am Attersee auf 16.000 Quadratmetern ein neues öffentlich zugängliches Freizeit- und Erholungsareal am Wasser.

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„Wir beobachten laufend den Markt und prüfen mögliche Ankäufe oder Sicherungen“, bekräftigt Stelzer, dass der freie Seezugang auch künftig erhalten bleiben soll. Am Attersee soll das etwa durch den 2022 verlängerten Attersee-See-Vertrag über ein Vorkaufsrecht bei Bundesforste-Grundstücken mit Seezugang gewährleistet werden.

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