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Alkosünder am Steuer

Gestürzter E-Bike-Lenker hatte 2,6 Promille

Oberösterreich
13.07.2026 13:00
(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Dass dieser Radfahrer in Lambrechten nicht mehr in der Lage war, am Sattel sitzend das Gleichgewicht zu halten, war für die Polizisten spätestens nach dem Alkotest klar. Der Innviertler hatte 2,62 Promille Alkohol im Blut und war mit seinem E-Bike gestürzt. Ebenfalls zu tief ins Glas hatte ein 35-jähriger Pkw-Lenker geschaut, der in Vorderweißenbach mit einem abbiegenden Traktor kollidiert war. Er hatte 1,74 Promille.

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Zu einem Verkehrsunfall mit Eigenverletzung war es am Samstag gegen 19.15 Uhr im Gemeindegebeit von Lambrechten gekommen.

Ein 37-jähriger E-Bike-Lenker stürzte sich mit seinem Fahrrad und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Innviertler wurde durch das Rote Kreuz erstversorgt und dann ins Krankenhaus Ried gebracht.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,62 Promille.

Crash mit Traktorgespann
In Vorderweißenbach dürfte ein Autolenker (35) aus Rohrbach am Sonntagabend auf der B38 ein abbiegendes Traktorgespann übersehen haben. Er kollidierte ohne zu bremsen mit den linken hinteren Reifen des Schwaders, das ein 57-jähriger Einheimischer lenkte.

Durch den Unfall wurde der Pkw stark beschädigt. Ein durchgeführter Alkotest beim 35-Jährigen ergab einen Wert von 1,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Anzeige folgt.

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