Gestürzter E-Bike-Lenker hatte 2,6 Promille

Dass dieser Radfahrer in Lambrechten nicht mehr in der Lage war, am Sattel sitzend das Gleichgewicht zu halten, war für die Polizisten spätestens nach dem Alkotest klar. Der Innviertler hatte 2,62 Promille Alkohol im Blut und war mit seinem E-Bike gestürzt. Ebenfalls zu tief ins Glas hatte ein 35-jähriger Pkw-Lenker geschaut, der in Vorderweißenbach mit einem abbiegenden Traktor kollidiert war. Er hatte 1,74 Promille.