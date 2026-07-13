E-Scooter ging sechsmal schneller als erlaubt

Viele Minderjährige gestoppt

Insgesamt wurden bei der Aktion 13 E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen – laut Polizei hauptsächlich Minderjährige, die die Fahrzeuge von ihren Eltern bekommen haben. Eltern sowie die Jugendlichen, sofern sie schon strafmündig sind, werden angezeigt. Zudem wurde ein unbelehrbarer 14-Jähriger in Traun innerhalb einer Woche zweimal mit einem E-Scooter angehalten, welcher eine Geschwindigkeit von 43 km/h erreichte.