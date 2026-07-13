E-Scooter ging sechsmal schneller als erlaubt

Da staunten die Beamten in OÖ nicht schlecht! Als bei einer Schwerpunktkontrolle ein Elektroscooter auf den Prüfstand kam, erreichte das aufgemotzte Zweirad 83 km/h. Laut Angaben des Lenkers hätte der Roller sagenhafte 150 km/h erreicht– dabei dürfen solche Gefährte nur 25 km/h fahren.
Bei einer Schwerpunktkontrolle in Traun und Umgebung hat die Polizei in der Vorwoche einen mit Allradantrieb ausgestatteten E-Scooter konfisziert. Elektroroller dürfen nur 25 km/h schnell fahren – dieses Gerät erreichte auf dem Prüfstand 83 km/h. Der Lenker sagte den erstaunten Beamten aber, dass das Gerät bis zu 150 km/h erreichen könnte – sechsmal so schnell wie erlaubt!
Viele Minderjährige gestoppt
Insgesamt wurden bei der Aktion 13 E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen – laut Polizei hauptsächlich Minderjährige, die die Fahrzeuge von ihren Eltern bekommen haben. Eltern sowie die Jugendlichen, sofern sie schon strafmündig sind, werden angezeigt. Zudem wurde ein unbelehrbarer 14-Jähriger in Traun innerhalb einer Woche zweimal mit einem E-Scooter angehalten, welcher eine Geschwindigkeit von 43 km/h erreichte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.