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150 statt 25 km/h!

E-Scooter ging sechsmal schneller als erlaubt

Oberösterreich
13.07.2026 11:10
Insgesamt wurden 13 Roller aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild)
Insgesamt wurden 13 Roller aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild)(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Da staunten die Beamten in OÖ nicht schlecht! Als bei einer Schwerpunktkontrolle ein Elektroscooter auf den Prüfstand kam, erreichte das aufgemotzte Zweirad 83 km/h. Laut Angaben des Lenkers hätte der Roller sagenhafte 150 km/h erreicht– dabei dürfen solche Gefährte nur 25 km/h fahren.

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Bei einer Schwerpunktkontrolle in Traun und Umgebung hat die Polizei in der Vorwoche einen mit Allradantrieb ausgestatteten E-Scooter konfisziert. Elektroroller dürfen nur 25 km/h schnell fahren – dieses Gerät erreichte auf dem Prüfstand 83 km/h. Der Lenker sagte den erstaunten Beamten aber, dass das Gerät bis zu 150 km/h erreichen könnte – sechsmal so schnell wie erlaubt!

Viele Minderjährige gestoppt
Insgesamt wurden bei der Aktion 13 E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen – laut Polizei hauptsächlich Minderjährige, die die Fahrzeuge von ihren Eltern bekommen haben. Eltern sowie die Jugendlichen, sofern sie schon strafmündig sind, werden angezeigt. Zudem wurde ein unbelehrbarer 14-Jähriger in Traun innerhalb einer Woche zweimal mit einem E-Scooter angehalten, welcher eine Geschwindigkeit von 43 km/h erreichte.

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