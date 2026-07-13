Erfolg bei Monologfestival: Kein Platz blieb leer!

„Bin nebenan“ von Ingrid Lausund wurde im Architekturforum gezeigt. Große Schauspielkunst zum Greifen nah bot etwa Markus Ransmayr als hipper, völlig meinungs- und verhaltensreflektierter Upperclass-Yuppie, der den Kauf eines Sofas zur persönlichen Revolte stilisierte – und am Ende doch nicht das bekam, was er eigentlich kaufen wollte. Oder Lorena Emmi Mayer, die während einer Führung durch eine perfekt renovierte Wohnung irgendwann den Schmerz ihrer zerstörten Beziehung herausschrie.