Doris Nentwich übernimmt Leitungsfunktion bei NEOS

Zu ihren zentralen Aufgaben als Landesgeschäftsführerin zählen der weitere Ausbau der regionalen Strukturen, die Unterstützung der NEOS-Teams vor Ort und die organisatorische Vorbereitung auf die kommenden politischen Herausforderungen.

„Erfahrene Führungskraft“

NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Doris Nentwich eine erfahrene Führungskraft, ausgewiesene Kommunikationsexpertin und langjährige Wegbegleiterin von NEOS für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten. Sie kennt Oberösterreich, sie kennt unsere Bewegung und bringt genau die Erfahrung und Energie mit, die wir für die nächsten Schritte brauchen.“