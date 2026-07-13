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Doris Nentwich übernimmt Leitungsfunktion bei NEOS

Oberösterreich
13.07.2026 13:06
Die künftige NEOS-Landesgeschäftsführerin Doris Nentwich.
Die künftige NEOS-Landesgeschäftsführerin Doris Nentwich.(Bild: Bettina Gangl)
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Von Krone Oberösterreich

Oberösterreichs NEOS stellen sich neu auf! Nach dem Tod von Johannes Egger übernimmt mit 20. Juli keine Unbekannte den Job als Landesgeschäftsführerin: Doris Nentwich. Die gebürtige Welserin hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Medien- und Kommunikationsbranche.

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Nach dem plötzlichen Ableben von Landesgeschäftsführer Johannes Egger gibt‘s jetzt eine Nachfolgerin für die operative Leitung der NEOS-Landesgruppe Oberösterreich: Die 45-jährige Unternehmerin und ehemalige Journalistin Doris Nentwich. Nentwich arbeitete unter anderem für ORF und APA und begleitet seit 2009 Unternehmen, Institutionen und Organisationen in Fragen der strategischen Kommunikation. Seit März 2025 ist sie Geschäftsführerin der Norentis Group mit Sitz in Wien, seit 2026 gehört sie zudem dem ORF-Public-Value-Beirat an.

Von Beginn an engagiert
Mit NEOS ist die gebürtige Welserin und nunmehrige Bad Ischlerin bereits lange verbunden: Schon in der Gründungsphase im Jahr 2013 engagierte sie sich ehrenamtlich für die neue politische Bewegung in Oberösterreich.

Zitat Icon

Gemeinsam wollen wir Menschen dafür gewinnen, Oberösterreich aktiv mitzugestalten.

Doris Nentwich

„NEOS Oberösterreich hat in den vergangenen Jahren starke Strukturen in den Gemeinden und auf Landesebene aufgebaut. Diesen Rückenwind möchte ich gemeinsam mit dem Landesteam nutzen und für zusätzlichen Aufwind sorgen“, sagt Doris Nentwich. „Die Stärkung unserer engagierten Ortsgruppen und die bestmögliche Unterstützung für unsere vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den Städten und Gemeinden sind mir ein besonderes Anliegen. Gemeinsam wollen wir Menschen dafür gewinnen, Oberösterreich aktiv mitzugestalten.“ 

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Zu ihren zentralen Aufgaben als Landesgeschäftsführerin zählen der weitere Ausbau der regionalen Strukturen, die Unterstützung der NEOS-Teams vor Ort und die organisatorische Vorbereitung auf die kommenden politischen Herausforderungen.

„Erfahrene Führungskraft“
NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Doris Nentwich eine erfahrene Führungskraft, ausgewiesene Kommunikationsexpertin und langjährige Wegbegleiterin von NEOS für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten. Sie kennt Oberösterreich, sie kennt unsere Bewegung und bringt genau die Erfahrung und Energie mit, die wir für die nächsten Schritte brauchen.“

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