Ein vergessener Linzer Maler wird neu entdeckt

Nach dem Krieg studierte er an der Bundesgewerbeschule Linz bei Paul Ikrath und Franz von Zülow. Ab 1960 war er als freischaffender Künstler tätig. Bekannt wurde er vor allem durch seine Landschaften, Stillleben, Aquarelle und Zeichnungen. Für sein künstlerisches Schaffen erhielt er im Jahr 2002 die Kulturmedaille des Landes Oberösterreich.