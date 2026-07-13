Lenkerin bei Anprall gegen Obstbaum gestorben

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich Montagfrüh in Schlüßlberg im Bezirk Grieskirchen (OÖ) ereignet. Ein Auto war aus noch ungeklärten Gründen frontal gegen einen Baum geprallt. Die Lenkerin dürfte sofort tot gewesen sein.
Einsatzkräfte dreier Feuerwehren wurden Montagfrüh zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in die Ortschaft Tegernbach, im Gemeindegebiet von Schlüßlberg, alarmiert. Ein Auto war aus noch unbekannten Gründen auf der dortigen Straße von der Fahrbahn abgekommen und unmittelbar nach der Kreuzung mit einer Hauszufahrtsstraße gegen einen Baum geprallt.
„Crashrettung“ sofort durchgeführt
Die Einsatzkräfte waren zur Personenrettung nach einem Verkehrsunfall alarmiert worden. Beim Eintreffen am Einsatzort wurde sofort entschieden, eine Sofortrettung – auch bekannt als „Crashrettung“ – durchzuführen, um die Lenkerin schnellstmöglich aus dem Fahrzeug zu befreien.
Reanimationsmaßnahmen leider ohne Erfolg
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb die Frau noch am Unfallort. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und führten nach Freigabe durch die Polizei die Aufräumarbeiten durch.
Die Straße Tegernbach war zwischen Schönau und Tegernbach war für knapp zwei Stunden gesperrt.
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