Lenkerin bei Anprall gegen Obstbaum gestorben

Einsatzkräfte dreier Feuerwehren wurden Montagfrüh zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in die Ortschaft Tegernbach, im Gemeindegebiet von Schlüßlberg, alarmiert. Ein Auto war aus noch unbekannten Gründen auf der dortigen Straße von der Fahrbahn abgekommen und unmittelbar nach der Kreuzung mit einer Hauszufahrtsstraße gegen einen Baum geprallt.