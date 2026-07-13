Alko-Unfall, Fahrerflucht: Familie sagt danke

Die andere Geschichte beginnt

Und genau hier beginnt die andere Geschichte. Ein Zeuge nimmt die Verfolgung auf, kann dem Lenker sogar den Schlüssel abziehen: „Das ist für mich der Held des Tages. Das muss man sich erst mal trauen. Man weiß ja nicht, was das für Leute sind“, so der Papa. Währenddessen kommen aus den umliegenden Häusern immer mehr Menschen zu der jungen Familie. Auch eine Krankenschwester ist dabei, alle wollen helfen – noch bevor die Einsatzkräfte da sind.