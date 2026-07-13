Kammer hat Laienrichter über Jahre falsch bestellt

Fehler eingeräumt

Langer-Weninger musste einräumen, dass die Bestimmungen bei der Bestellung nicht umgesetzt wurden. Bis 2006 sei alles gesetzeskonform abgelaufen (also mit Beschluss der Vollversammlung), „für die Funktionsperioden 2007 bis 2011 und 2012 bis 2016 hat die Rechtsabteilung die Liste der Laienrichter dem Hauptausschuss vorgelegt, seit 2017 nur mehr dem Präsidium“, so die Landesrätin. Eine Begründung für den Wechsel in der Vorgehensweise lasse sich aus der Stellungnahme der LKOÖ nicht ableiten.