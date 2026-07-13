Motorradfahrer war mit bis zu 180 km/h unterwegs

Mit teils exzessiven Geschwindigkeitsüberschreitungen ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer im Mühlviertel aufgefallen. Der 54-Jährige war von einem Polizei-Motorrad verfolgt und schließlich in seiner Heimatgemeinde St. Peter am Wimberg angehalten worden.
Bei der Nachfahrt mit dem Polizei-Motorrad konnten bei dem 54-jährigen Motorradlenker teils eklatante Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden.
Der Mühlviertler soll am Sonntag gegen 16.30 Uhr mit 145 km/h in einer 70 km/h Beschränkung, mit 180 km/h auf einer Freilandstraße und mit 110 km/h im Ortsgebiet .
Dem Lenker wurde sein Führerschein nach der Anhaltung im Ortsgebiet von Sankt Peter am Wimberg an Ort und Stelle abgenommen. Eine Anzeige folgt.
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