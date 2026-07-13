Verkehrssünder aus Syrien will Österreicher werden

Gravierender Verstoß gegen Schutznormen

Das Gericht lässt den Mann abblitzen: Einem Fremden dürfe die Staatsbürgerschaft nur verliehen werden, wenn er „keine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellt“. Das Lenken eines Fahrzeuges in alkoholisiertem Zustand ist ein gravierender Verstoß gegen diese Schutznormen. „Der Beschwerdeführer hinterließ in der Verhandlung nicht den Eindruck, dass er für sein Fehlverhalten Verantwortung übernommen hat“, hielt der Richter fest.