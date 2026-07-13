125.000 Euro Schaden: Fahrraddieb muss in Haft

Angeklagter drückte auf die Tränendrüse

Der Schöffensenat am Landesgericht Feldkirch glaubte von diesem Geschwätz herzlich wenig. Nach kurzer Beratung sprach der Vorsitzende Richter den Angeklagten wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls als Bestimmungstäter schuldig und verurteilte ihn zu 15 Monaten unbedingter Haft. Ein offener Strafrest von zehn Monaten aus der letzten Verurteilung wurde zudem widerrufen.

Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte selbst wollte die Rolle des Auftraggebers partout nicht akzeptieren, erbat Bedenkzeit und setzte zum großen emotionalen Auftritt an, indem er auf die Tränendrüse drückte und meinte: „Dann muss ich jetzt vom Gefängnis aus zusehen, wie meine Mutter stirbt.“ Die Schauspieleinlage ließ das Gericht jedoch unbeeindruckt. Der Ungar wurde wieder in Handschellen gelegt und in die Justizanstalt verbracht.