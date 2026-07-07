Musik-Video von 16-jährigem Haaland geht nun viral

Er war vor der WM ein Superstar, ist nun ein noch größerer: Erling Haaland! Der Norwegen mit seinen Turniertoren Nr. 6 und 7 zum 2:1-Sieg über Brasilien und ins Viertelfinale schoss. Nun geht ein Song von ihm auf Social Media viral, den er als 16-Jähriger veröffentlicht hatte.
Zweimal traf Gigant Haaland gegen Brasilien, zweimal lieferte Andreas Schjelderup die Vorlage. „Für ein Tor muss man den Ball einfach zu Erling spielen“, erklärte der Spieler von Benfica Lissabon: „Mit dem besten Stürmer der Welt ist alles einfacher. Wenn man ihm den Ball zuspielt, weiß man, dass er da ist. Er ist ein Monster, ein echter Torjäger.“ Der sich einst als Rapper versuchte! Dieser 2016 aufgenommene Track mit dem Titel „Kygo Jo“ zeigt den 16-jährigen Haaland zusammen mit seinen Teamkollegen der norwegischen Jugendnationalmannschaft – der nun viral geht.
Neuauflage mit DJ Kygo nach Toren gegen Brasilien?
DJ Kygo hatte sich im Vorfeld der Partie gegen Brasilien dem Song angenommen und veröffentlichte einen Remix in den sozialen Medien. „Ich veröffentliche den Song, wenn Haaland gegen Brasilien trifft“, hatte der 34-jährige DJ auf Instagram angekündigt. Spätestens seit Haaland am Sonntag mit zwei späten Toren beim 2:1-Sieg zum Matchwinner wurde, löste der Beitrag eine Euphoriewelle aus, der sich auch der 25 Jahre alte Torjäger nicht entziehen konnte.
Haaland: „Total verrückt“
„Der Kopfball beim ersten Tor war großartig. Die Flanke war perfekt. Auch der Pass beim zweiten Tor“, sagte Haaland nun nach dem Aufstieg ins Viertelfinale über Schjelderups Vorlagen.
„Es war schon fast schon ein Geschenk Gottes, dass der Ball genau dort gelandet ist, wo er hinsollte – direkt am Pfosten. Das ist total verrückt“, sagte der Superstar von ManCity. Dank ihm dürfte der 5. Juli 2026 jedenfalls in Norwegen in die Geschichte eingehen, denn noch nie sind die Skandinavier bei einem internationalen Turnier so weit gekommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.