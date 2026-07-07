Musik-Video von 16-jährigem Haaland geht nun viral

Zweimal traf Gigant Haaland gegen Brasilien, zweimal lieferte Andreas Schjelderup die Vorlage. „Für ein Tor muss man den Ball einfach zu Erling spielen“, erklärte der Spieler von Benfica Lissabon: „Mit dem besten Stürmer der Welt ist alles einfacher. Wenn man ihm den Ball zuspielt, weiß man, dass er da ist. Er ist ein Monster, ein echter Torjäger.“ Der sich einst als Rapper versuchte! Dieser 2016 aufgenommene Track mit dem Titel „Kygo Jo“ zeigt den 16-jährigen Haaland zusammen mit seinen Teamkollegen der norwegischen Jugendnationalmannschaft – der nun viral geht.