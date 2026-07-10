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Trost für die Familie

Todesdrama um Fan (6): Rührende Geste von Haaland

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 12:42
Erling Haaland sorgt auch abseits des Platzes für Begeisterung.
Erling Haaland sorgt auch abseits des Platzes für Begeisterung.(Bild: AFP/ELSA)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Erling Haaland ist offenbar nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern auch ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat: Nach dem Drama um den sechsjährigen Dennis, der vor wenigen Wochen verstorben war, tröstet er die Familie des Buben.

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Am 24. Juni kam der erst sechsjährige Dennis Skjørestad nach einem tragischen Unfall in der Gemeinde Time in Rogaland (Norwegen) ums Leben. Er war von einem Auto angefahren worden und starb wenig später im Krankenhaus. Jetzt wandte sich Erling Haaland, der aktuell mit Norwegen bei der WM für Furore sorgt, an die Familie des Kindes.

„Unser tiefstes Beileid gilt euch allen nach dem Tod von Dennis. Wir können uns kaum vorstellen, was ihr gerade durchmacht, aber bitte seid euch sicher, dass unsere Gedanken in dieser sehr schweren Zeit bei euch sind“, schreibt Haaland in seinem Brief. „Wir haben gehört, dass Dennis Fußball geliebt hat. Deshalb wollten wir euch dies schicken. Mit freundlichen Grüßen. Die Familie Haaland.“

„Er wäre so stolz gewesen“
Haaland, der das große Idol des kleinen Dennis war, ließ der Familie auch ein handsigniertes Trikot der norwegischen Nationalmannschaft zukommen, berichtet die Zeitung „Verdens Gang“. „Es hat uns eine Gänsehaut beschert, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben, und wenn Dennis hier wäre, wäre er so stolz gewesen“, so der Vater des verstorbenen Buben.

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Eine großartige und rührende Geste des Super-Stürmers, der mit seinen Teamkollegen im WM-Viertelfinale am Samstag (23 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Miami auf England trifft.

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