Todesdrama um Fan (6): Rührende Geste von Haaland

„Er wäre so stolz gewesen“

Haaland, der das große Idol des kleinen Dennis war, ließ der Familie auch ein handsigniertes Trikot der norwegischen Nationalmannschaft zukommen, berichtet die Zeitung „Verdens Gang“. „Es hat uns eine Gänsehaut beschert, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben, und wenn Dennis hier wäre, wäre er so stolz gewesen“, so der Vater des verstorbenen Buben.