Todesdrama um Fan (6): Rührende Geste von Haaland

Erling Haaland ist offenbar nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern auch ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat: Nach dem Drama um den sechsjährigen Dennis, der vor wenigen Wochen verstorben war, tröstet er die Familie des Buben.
Am 24. Juni kam der erst sechsjährige Dennis Skjørestad nach einem tragischen Unfall in der Gemeinde Time in Rogaland (Norwegen) ums Leben. Er war von einem Auto angefahren worden und starb wenig später im Krankenhaus. Jetzt wandte sich Erling Haaland, der aktuell mit Norwegen bei der WM für Furore sorgt, an die Familie des Kindes.
„Unser tiefstes Beileid gilt euch allen nach dem Tod von Dennis. Wir können uns kaum vorstellen, was ihr gerade durchmacht, aber bitte seid euch sicher, dass unsere Gedanken in dieser sehr schweren Zeit bei euch sind“, schreibt Haaland in seinem Brief. „Wir haben gehört, dass Dennis Fußball geliebt hat. Deshalb wollten wir euch dies schicken. Mit freundlichen Grüßen. Die Familie Haaland.“
„Er wäre so stolz gewesen“
Haaland, der das große Idol des kleinen Dennis war, ließ der Familie auch ein handsigniertes Trikot der norwegischen Nationalmannschaft zukommen, berichtet die Zeitung „Verdens Gang“. „Es hat uns eine Gänsehaut beschert, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben, und wenn Dennis hier wäre, wäre er so stolz gewesen“, so der Vater des verstorbenen Buben.
Eine großartige und rührende Geste des Super-Stürmers, der mit seinen Teamkollegen im WM-Viertelfinale am Samstag (23 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Miami auf England trifft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.