Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 884 Millionen Euro

Geberkonferenz unterstützt Gaza-Wiederaufbau

Außenpolitik
13.07.2026 14:34
Palästinensische Familie nach einem israelischen Luftangriff
Palästinensische Familie nach einem israelischen Luftangriff(Bild: EPA/MOHAMMED SABER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf der Palästina-Konferenz sind am heutigen Montag 884 Millionen Euro für den Wiederaufbau des Gazastreifens beschlossen worden. Zwei wichtige Projekte seien die Wasserversorgung und die Abfallwirtschaft, sagte die EU-Kommissarin für das Mittelmeer, Dubravka Suica, in Brüssel.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sie forderte Israels Regierung dazu auf, finanzielle Einschränkungen aufzuheben und den Zugang zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen zu verbessern. „Im Gazastreifen ist die Lage absolut katastrophal. Niemand kann ein Interesse daran haben, dass über 600.000 Kinder dort seit drei Jahren ohne Bildung, 10.000 Kinder mit lebenslangen Verletzungen und 20.000 Vollwaisen sind“, sagte Roland Friedrich, Direktor des UNO-Palästinenserhilfswerks (UNRWA). In dem Teil des Gazastreifens, der unter israelischer Kontrolle stehe, lebe keine Zivilbevölkerung mehr. Die knapp zwei Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser leben im anderen Teil des von der islamistisch-terroristischen Hamas regierten Küstenstreifens „unter erbärmlichen Bedingungen“.

Friedrich berichtete von einer Zunahme von Infektionskrankheiten und einer Rattenplage in Notunterkünften aufgrund des Mülls, der sich anhäufe. 65 Prozent des Gazastreifens stünden derzeit unter israelischer Militärkontrolle. Auch im besetzten Westjordanland hätten sich die Bedingungen massiv verschlechtert. „Die meisten Palästinenser, die in Israel gearbeitet haben, erhalten keine Genehmigungen mehr. Damit fällt eine ganz große Einnahmequelle weg“, sagte Friedrich. Hinzu kämen starke Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und Binnenvertreibungen durch den zunehmenden Bau israelischer Siedlungen im nördlichen und südlichen Westjordanland.

Dubravka Suica
Dubravka Suica(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)
Palästinenser untersuchen die Trümmer eines Hauses.
Palästinenser untersuchen die Trümmer eines Hauses.(Bild: AP/Abdel Kareem Hana)
Menschen beim Wasserholen im Gazastreifen
Menschen beim Wasserholen im Gazastreifen(Bild: EPA/HAITHAM IMAD)

Auch Österreich Teil der Initiative
Die UNRWA kümmert sich unter anderem um Trinkwasser, Kinderimpfungen, Unterricht und psychosoziale Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Gazastreifen. In die Wasserversorgung und Abfallwirtschaft sollen nun internationale Gelder fließen. Auf der Geberkonferenz wurden 884 Millionen Euro für den Wiederaufbau in Aussicht gestellt. Damit die Mittel aus diesem „ersten Paket“ bei den Menschen ankommen könnten, „brauchen wir jetzt die Voraussetzungen vor Ort“, sagte die EU-Kommissarin für das Mittelmeer, Dubravka Suica.

Lesen Sie auch:
Palästinensische Häftlinge, die bei einem Austausch gegen israelische Geiseln freigekommen sind ...
Im Westjordanland
Israel kritisiert Pensionen für Attentäter
13.07.2026
Aber keine Entwaffnung
Gazastreifen: Terrormiliz Hamas löst Regierung auf
06.07.2026

Die Finanzhilfe wird vom „Team Gaza“ gesammelt und koordiniert. Teil der Initiative sind EU-Länder wie Österreich, aber auch Norwegen, die Schweiz und Japan. Künftig könnten sich auch Australien und Kanada beteiligen. Eine funktionierende Palästinensische Autonomiebehörde (PA) sei „unverzichtbar“ für Frieden und Nachhaltigkeit, sagte Suica zudem. Ein israelischer Behördenvertreter hatte zuvor Kritik an angeblichen Zahlungen an Terroristen geäußert. An dem Treffen am Montag nahmen Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 60 Delegationen teil, darunter auch Mitglieder von Trumps „Friedensrat“ und Ali Shaath, der Vorsitzende der Übergangsverwaltung in Gaza.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
13.07.2026 14:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
235.943 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
173.967 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
134.415 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1236 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
782 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
746 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Mehr Außenpolitik
Mit 884 Millionen Euro
Geberkonferenz unterstützt Gaza-Wiederaufbau
Nach Krebsdiagnose
Genesungswünsche für Marterbauer: „Viel Kraft“
Bilanz 2025/26
So viele Gesetze beschloss der Nationalrat
Beginnt Therapie
Finanzminister Marterbauer an Krebs erkrankt
Im Westjordanland
Israel kritisiert Pensionen für Attentäter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf