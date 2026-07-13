Geberkonferenz unterstützt Gaza-Wiederaufbau

Sie forderte Israels Regierung dazu auf, finanzielle Einschränkungen aufzuheben und den Zugang zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen zu verbessern. „Im Gazastreifen ist die Lage absolut katastrophal. Niemand kann ein Interesse daran haben, dass über 600.000 Kinder dort seit drei Jahren ohne Bildung, 10.000 Kinder mit lebenslangen Verletzungen und 20.000 Vollwaisen sind“, sagte Roland Friedrich, Direktor des UNO-Palästinenserhilfswerks (UNRWA). In dem Teil des Gazastreifens, der unter israelischer Kontrolle stehe, lebe keine Zivilbevölkerung mehr. Die knapp zwei Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser leben im anderen Teil des von der islamistisch-terroristischen Hamas regierten Küstenstreifens „unter erbärmlichen Bedingungen“.