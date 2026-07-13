Steckten Jugendliche Hecke in Tirol in Vollbrand?

Sorgten zwei junge Feuerteufel für einen Einsatz der Feuerwehr in Kufstein am Sonntag? Eine sieben Meter hohe Hecke stand gegen 17 Uhr in Vollbrand. Zeugen bemerkten zwei Burschen, die vom Ort des Geschehens flohen. Sie wurden gestellt.
Gegen 17 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Treidelstraße in Kufstein, dass eine rund sieben Meter hohe Hecke in Vollbrand stand. Er begann umgehend, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen.
Übergreifen der Flammen verhindert
Durch das rasche Eingreifen konnte der Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Auch ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus wurde damit verhindert.
Stecken Jugendliche dahinter?
Das Feuer ausgelöst haben dürften wohl zwei zwölfjährige Einheimische. Sie sollen kurz zuvor einen Böller in die Hecke geworfen und anschließend mit einem E-Scooter und einem Fahrrad geflohen sein. „In einer ersten Befragung zeigten sich die beiden geständig“, schildert die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.
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