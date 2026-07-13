Steckten Jugendliche Hecke in Tirol in Vollbrand?

Stecken Jugendliche dahinter?

Das Feuer ausgelöst haben dürften wohl zwei zwölfjährige Einheimische. Sie sollen kurz zuvor einen Böller in die Hecke geworfen und anschließend mit einem E-Scooter und einem Fahrrad geflohen sein. „In einer ersten Befragung zeigten sich die beiden geständig“, schildert die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.