„Gänsehaut“-Rückkehr zur Eintracht für Hütter!

Coach Adi Hütter ist fünf Jahre nach dem Ende seiner ersten Amtszeit bei Eintracht Frankfurt mit „Gänsehaut“ auf den Trainingsplatz des deutschen Bundesligisten zurückgekehrt! Das erklärte der Vorarlberger zum Auftakt der Saisonvorbereitung des Klubs am Montag. Rund 2000 Eintracht-Fans begrüßten den Trainer beim ersten öffentlichen Training mit „Adi-Hütter“-Rufen. Dieser will mit begeisterndem Fußball für Aufbruchstimmung sorgen ...