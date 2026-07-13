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Junger Fan verblüfft

„Die waren ja …“: Ilzers Seitenhieb auf DFB-Team

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.07.2026 14:58
Ein Instagram-Video (links oben) geht viral: Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer erfüllte einen ...
Ein Instagram-Video (links oben) geht viral: Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer erfüllte einen nicht alltäglichen Autogrammwunsch.(Bild: Krone-Collage/AFP/DANIEL ROLAND, Screenshot/Instagram.com)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Seitenhiebe zwischen Deutschland und Österreich sind ein Klassiker. Ob im Sport oder in der Politik: Die Nachbarn sticheln gerne mit einer gehörigen Portion Schmäh und Rivalität gegeneinander. Nachzufragen neuerdings auch bei Christian Ilzer. Der österreichische Trainer beim deutschen Bundesligisten Hoffenheim nahm am Wochenende sogar einen jungen Fan hops ...

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Am Sonntag absolvierte die Bundesliga-Mannschaft ihr erstes öffentliches Training am vereinseigenen Gelände in Zuzenhausen. Im Anschluss nahm sich die Mannschaft Zeit für Autogramme und Fotos.

Ungewöhnlicher Autogrammwunsch
Als ein junger Fan Ilzer um ein Autogramm auf seinem Trikot der deutschen Nationalmannschaft bat, konnte sich der Steirer einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Die waren ja schlechter als Österreich“, schmunzelte der 48-Jährige. Der Bub schaute etwas verlegen (siehe Video unten).

Instagram-Video: Ilzer scherzt mit einem jungen Fan

„Das ist schon bitter ...“
Die Mutter des Fans konterte prompt: „Das ist auch schon bitter, dass ein Österreicher auf einem Deutschland-Trikot unterschreiben muss.“ Ilzer erfüllte den Wunsch aber natürlich gerne.

Zur Erinnerung: Österreich und Deutschland schieden bei der WM in den USA jeweils im Sechzehntelfinale aus, Österreich war jedoch um drei Tage länger im Bewerb. 

„Ich muss immer kämpfen als Österreicher“
Ilzer betonte, dass Österreich aber immerhin gegen zwei WM-Halbfinalisten spielen hatte müssen und bei der WM mehr Hoffenheimer für Rot-Weiß-Rot zum Einsatz kamen, als für Schwarz-Rot-Gold. Und damit hat er recht: Alexander Prass kam auf 27 ÖFB-Einsatzminuten, TSG-Sommer-Neuzugang Patrick Wimmer auf 19 Minuten. Aufseiten Deutschlands kam TSG-Einsergoalie Oliver Baumann nicht zum Einsatz. „Ich muss immer kämpfen als Österreicher“, scherzte Ilzer augenzwinkernd zur Familie des Buben. Für seine Sager erntet der Ex-Sturm-Graz-Meistertrainer jedenfalls in den sozialen Medien viel Applaus. „Mega-Typ“, so der Tenor der User.

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Hoffenheim spielt in dieser Saison international
Nach der starken Vorsaison mit Platz fünf muss sich Ilzer mit seinen Hoffenheimern in der kommenden Saison wieder neu beweisen. Neben Bundesliga und DFB-Pokal wartet auf die Kraichgauer auch die Liga-Phase der Europa League. Der Bundesliga-Auftakt erfolgt am 28. August.

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