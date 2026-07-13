„Die waren ja …“: Ilzers Seitenhieb auf DFB-Team

„Ich muss immer kämpfen als Österreicher“

Ilzer betonte, dass Österreich aber immerhin gegen zwei WM-Halbfinalisten spielen hatte müssen und bei der WM mehr Hoffenheimer für Rot-Weiß-Rot zum Einsatz kamen, als für Schwarz-Rot-Gold. Und damit hat er recht: Alexander Prass kam auf 27 ÖFB-Einsatzminuten, TSG-Sommer-Neuzugang Patrick Wimmer auf 19 Minuten. Aufseiten Deutschlands kam TSG-Einsergoalie Oliver Baumann nicht zum Einsatz. „Ich muss immer kämpfen als Österreicher“, scherzte Ilzer augenzwinkernd zur Familie des Buben. Für seine Sager erntet der Ex-Sturm-Graz-Meistertrainer jedenfalls in den sozialen Medien viel Applaus. „Mega-Typ“, so der Tenor der User.