So viel Sturm steckt im Cup-Gegner Voitsberg

Heißes Steirer-Duell heute (15.30) in der zweiten Cup-Runde. Zweitliga-Aufsteiger Voitsberg fordert in einem ausverkauften Hexenkessel Sturm zum Tanz. Für die Weststeirer das Spiel der Spiele. Viele vom Außenseiter haben zudem eine schwarze Vergangenheit. Wie Trainer Philipp Zulechner und Torjäger Fabian Schubert.
Volksfeststimmung heute in Voitsberg! Alle wollen den Cup-Kracher gegen Sturm sehen. Das Stadion wird mit 3500 Zuschauern übergehen. Alle hoffen auf die große Sensation. Wie im Vorjahr, als die Weststeirer in der ersten Cup-Runde die Austria mit 3:2 auf die Bretter schickten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.