Falscher Pilot ergaunert 77.000 Euro von Steirerin

Erster Verdacht am Flughafen

Im August kündigte der Mann schließlich seine Ankunft in Österreich für Anfang September an, weshalb die Steirerin am verabredeten Tag zum Flughafen nach Wien fuhr, um ihn abzuholen. Vom „Piloten“ fehlte aber jede Spur. Stattdessen erhielt die Frau eine angeblich vom Bundeskriminalamt stammende Nachricht, wonach der Mann festgenommen worden sei und für seine Freilassung eine Kaution bezahlt werden müsse. Dadurch wurde die 50-Jährige schließlich misstrauisch und vertraute sich einer Bekannten an. Letztendlich erkannte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige. Insgesamt entstand ihr ein finanzieller Schaden von rund 77.000 Euro.