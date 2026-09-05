„Maulkorb“ für Chatgruppe des NÖ-Wirtschaftsbundes

Wirbel um Ruck-Connection

Wirbel gibt es aber nicht nur wegen der bevorstehenden „Blitzkür“ von Ecker, sondern auch aufgrund der Verbindungen des WB-Obmanns und Wirtschaftskammer-Präsidenten Wolfgang Ecker zu seinem jahrelangen Wiener Pendant Walter Ruck. Wie Recherchen der „Krone“ zeigen, sind sich Ecker und Ruck geschäftlich nicht fremd: Laut Firmenbuch war Ruck ab 9. April 2003 als Geschäftsführer der ES-Restaurierungstechnik GmbH eingetragen – gemeinsam mit Wolfgang Ecker, der die Funktion bis heute innehat. Auf Anfrage bestreitet Ecker das nicht, verweist aber darauf, dass es „seit Jahrzehnten“ keine gemeinsamen unternehmerischen Beteiligungen mehr gegeben habe.