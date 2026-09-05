„Warum auch nicht ein zweites Mal schaffen?“

Mit dem Admira-Wunder aus der 1. Runde des ÖFB Cups im Gepäck soll heute der nächste Riese aus Tirol ausgeknockt werden. Der burgenländische Landesligist Leithaprodersdorf bittet heute Bundesligist WSG zum heißen Tanz.
Das Märchen gegen die Admira ist noch allgegenwärtig. Die Südstädter wurden von Leihtaprodersdorf bekanntlich in der ersten Runde ausgeknockt. „Party hard“ war danach angesagt, bis nach Mitternacht. „Das war einfach genial, ein absolutes Highlight für uns und die ganze Gemeinde“, weiß Coach Mario Santner.
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