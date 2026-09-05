„Warum auch nicht ein zweites Mal schaffen?“

Das Märchen gegen die Admira ist noch allgegenwärtig. Die Südstädter wurden von Leihtaprodersdorf bekanntlich in der ersten Runde ausgeknockt. „Party hard“ war danach angesagt, bis nach Mitternacht. „Das war einfach genial, ein absolutes Highlight für uns und die ganze Gemeinde“, weiß Coach Mario Santner.