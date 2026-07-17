Mit den Nockis aufs Schiff und zur Legenden-Nacht

Mitmachen und gewinnen:

Gewinnen Sie mit der Krone eine exklusive Schifffahrt für 2 Personen inkl. Meet & Greet mit den Künstlern und VIP-Karten für das „Nockisfest“ am 18.9.26 in Millstatt. Teilnahme bis einschließlich 2.8.2026 durch Einsendung einer E-Mail mit dem Betreff „Nockis“ an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; alle Details und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.krone.at/gewinnspiele