Mit den Nockis aufs Schiff und zur Legenden-Nacht

Eine Schifffahrt mit den Stars auf dem Millstätter See und zwei VIP-Tickets für die „Nacht der Legenden“ am Nockisfest – für zwei „Krone“-Leser könnte der 18. September ein ganz besonderer Tag bzw. Abend werden.
Schlagerikone Ireen Sheer, Austro-Legende Jogl Brunner, der fidele Lavantaler Hubert Urach – sie alle kehren für die „Nacht der Legenden“ am Eröffnungsabend des Nockisfestes in Millstatt (18. bis 20. September) auf die Bühne zurück. Zusätzlich sorgen Natalie Holzner, Roberto Blanco und „Brennholz“ am Freitag für Stimmung.
Für zwei „Krone“-Leser wird dies ein ganz besonderer Tag bzw. Abend: Denn mit etwas Glück gehen sie vor der Show mit den Nockis aufs Schiff und genießen den Abend als VIP-Gäste.
Mitmachen und gewinnen:
Gewinnen Sie mit der Krone eine exklusive Schifffahrt für 2 Personen inkl. Meet & Greet mit den Künstlern und VIP-Karten für das „Nockisfest“ am 18.9.26 in Millstatt. Teilnahme bis einschließlich 2.8.2026 durch Einsendung einer E-Mail mit dem Betreff „Nockis“ an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; alle Details und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.krone.at/gewinnspiele
Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
Und sollten Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen wollen: Es gibt noch einige wenige Karten für das Nockisfest vom 18. bis 20. September in Millstatt unter www.nockis.at und www.oeticket.com
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