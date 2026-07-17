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„Krone“-Gewinnspiel

Mit den Nockis aufs Schiff und zur Legenden-Nacht

Kärnten
17.07.2026 04:00
Erst eine Schiffahrt mit den Nockis, dann als VIP zur „Nacht der Legenden“.
Erst eine Schiffahrt mit den Nockis, dann als VIP zur „Nacht der Legenden“.(Bild: Mathias Lauringer/SoulSpaceStudios)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Eine Schifffahrt mit den Stars auf dem Millstätter See und zwei VIP-Tickets für die „Nacht der Legenden“ am Nockisfest – für zwei „Krone“-Leser könnte der 18. September ein ganz besonderer Tag bzw. Abend werden. 

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Schlagerikone Ireen Sheer, Austro-Legende Jogl Brunner, der fidele Lavantaler Hubert Urach – sie alle kehren für die „Nacht der Legenden“ am Eröffnungsabend des Nockisfestes in Millstatt (18. bis 20. September) auf die Bühne zurück. Zusätzlich sorgen Natalie Holzner, Roberto Blanco und „Brennholz“ am Freitag für Stimmung.

Jogl Brunner stimmt noch einmal seine Hits mit den Nockis an.
Jogl Brunner stimmt noch einmal seine Hits mit den Nockis an.(Bild: Raphael Sperl)
Schlagerikone Ireen Sheer wird am Freitag auf der Bühne stehen.
Schlagerikone Ireen Sheer wird am Freitag auf der Bühne stehen.(Bild: Büro Ireen Sheer)

Für zwei „Krone“-Leser wird dies ein ganz besonderer Tag bzw. Abend: Denn mit etwas Glück gehen sie vor der Show mit den Nockis aufs Schiff und genießen den Abend als VIP-Gäste.

Mitmachen und gewinnen:
Gewinnen Sie mit der Krone eine exklusive Schifffahrt für 2 Personen inkl. Meet & Greet mit den Künstlern und VIP-Karten für das „Nockisfest“ am 18.9.26 in Millstatt. Teilnahme bis einschließlich 2.8.2026 durch Einsendung einer E-Mail mit dem Betreff „Nockis“ an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; alle Details und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.krone.at/gewinnspiele

Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Und sollten Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen wollen: Es gibt noch einige wenige Karten für das Nockisfest vom 18. bis 20. September in Millstatt unter www.nockis.at und www.oeticket.com

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