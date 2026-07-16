79-Jährige tot aus dem Wörthersee geborgen

Im Zuge einer Suchaktion wurde die 79-Jährige schließlich gegen 12 Uhr regungslos im Wasser entdeckt. Der verständigte Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizeidirektion Kärnten nicht. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Krumpendorf und Pritschitz sowie die Wasserrettung.