79-Jährige tot aus dem Wörthersee geborgen

Erneut ist es in Kärnten zu einem tödlichen Badeunfall gekommen: Eine 79-jährige deutsche Urlauberin wurde nach einer Suchaktion tot aus dem Wörthersee geborgen.
Nach mehreren tödlichen Badeunfällen in Kärnten in diesem Sommer hat sich nun am Wörthersee ein weiterer tragischer Vorfall ereignet. Eine 79-jährige deutsche Urlauberin ist am Mittwochabend allein schwimmen gegangen und nicht mehr zurückgekehrt.
Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen
Nachdem die Frau am Donnerstag von einem Bekannten telefonisch nicht erreicht hatte werden können, wurde eine Abgängigkeitsanzeige erstattet. Bei einem Bootssteg fanden Einsatzkräfte ihre Kleidung und persönliche Gegenstände.
Im Zuge einer Suchaktion wurde die 79-Jährige schließlich gegen 12 Uhr regungslos im Wasser entdeckt. Der verständigte Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizeidirektion Kärnten nicht. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Krumpendorf und Pritschitz sowie die Wasserrettung.
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