Feuerwehr löscht Waldbrand in Schnifis

Gegen 17.30 Uhr ging bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle die Meldung über einen beginnenden Waldbrand im Bereich des Staudenbodenweges ein, woraufhin umgehend die Feuerwehr ausrückte.
Feuer rasch gelöscht
Den Helfern vor Ort gelang es durch ihr schnelles Eingreifen, den Brandherd rasch einzudämmen und das Feuer vollständig abzulöschen. Dadurch konnte eine weitere Ausbreitung erfolgreich verhindert werden.
Glücklicherweise kamen bei dem Vorfall keine Personen zu Schaden. Die Brandursache ist noch Bestandteil der Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.