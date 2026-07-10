Das wilde Klostertal in der Silvretta

Der Gepunktete Enzian (oder Tüpfel-Enzian) zählt zu den auffälligsten Alpenblumen und fällt vor allem durch seine großen, gelblichen Blüten auf, die dicht mit dunkelbraunen bis violetten Punkten übersät sind – ein Merkmal, dem er auch seinen Namen verdankt. Er wächst bevorzugt auf nährstoffreichen, frischen Bergwiesen sowie in alpinen Hochstaudenfluren und ist in den Alpen zwischen etwa 1200 und 2600 Metern Höhe anzutreffen. Die Pflanze gedeiht auf sauren, meist kalkfreien oder kalkarmen Böden und bevorzugt Standorte, die im Frühjahr lange schneebedeckt bleiben. Die Blütezeit reicht je nach Höhenlage von Juli bis September. Bestäubt wird der Gepunktete Enzian vor allem von Hummeln und anderen langrüsseligen Wildbienen, die tief in die röhrenförmigen Blüten eindringen können. Die Pflanze wächst nur langsam und kann viele Jahrzehnte alt werden. Wie andere Enzianarten enthält auch sie bitter schmeckende Inhaltsstoffe, die sie vor Fraßfeinden schützen. Aufgrund ihrer Schönheit und ihres vergleichsweise seltenen Vorkommens gilt der Gepunktete Enzian als charakteristische und besonders bemerkenswerte Pflanze der alpinen Bergwelt.