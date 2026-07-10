Vorarlberger Montagefirma schlittert in die Pleite

Geplatztes Großprojekt als Ursache

Als Hauptgrund für die wirtschaftliche Schieflage nennt die Schuldnerin das Ausbleiben erwarteter Einnahmen aus einem geplanten größeren Projekt. Man habe fest mit der Umsetzung und den daraus resultierenden Zahlungsflüssen gerechnet. Das Ausbleiben dieses Geldes führte in der Folge zu massiven Liquiditätsengpässen, wodurch laufende Zahlungsverpflichtungen nicht mehr fristgerecht bedient werden konnten.