Wie Vorarlbergs Bauwirtschaft grüner werden soll

Ein weiterer Kernpunkt der Reform ist die gezielte Förderung der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Künftig werden auch Bodenaushubdeponien und Bergbauverfüllungen in das Abgabesystem einbezogen, was zu mehr Fairness auf dem Markt führen soll. Da im Gegenzug hochwertig wiederverwertetes Bodenaushubmaterial komplett von der Abgabe befreit wird, soll ein starker wirtschaftlicher Anreiz entstehen, wertvolle Rohstoffe im Kreislauf zu halten und Deponieraum zu schonen. Von den neuen Einnahmen durch Deponien profitieren jene Gemeinden, die bislang zwar die Verkehrsbelastungen tragen mussten, aber keine Entschädigung erhielten.