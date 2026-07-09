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Telefonbetrüger wandeln Polizistentrick ab

Vorarlberg
09.07.2026 17:35
Abzocke am Telefon – die Exekutive warnt.
Abzocke am Telefon – die Exekutive warnt.(Bild: APA/Herbert Pfarrhofer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Polizei Vorarlberg warnt derzeit ausdrücklich vor Betrügern, die sich am Telefon als Ärzte ausgeben und Geld für nahe, angeblich verletzte Angehörige fordern. 

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Der Polizistentrick wird von Betrügern mittlerweile gerne abgewandelt verwendet: Derzeit werden in Vorarlberg die Opfer, meist ältere Personen, verstärkt von falschen Ärzten angerufen. Nahe Angehörige lägen im Krankenhaus und würden dringend ein teures Medikament benötigen, so das erlogene Horrorszenario. Auch die Masche mit dem schweren Verkehrsunfall macht weiterhin die Runde. Die Geschichten variieren, nur eines ist immer gleich: Es wird Geld gefordert und Druck am Telefon erzeugt. Am besten auflegen und die Sache vergessen.

Niemals Infos ausplaudern!
Die Polizei rät zudem: Niemals Informationen über Wertgegenstände, vorhandenem Bargeld oder Bankguthaben bekannt geben. Die Exekutive, das Krankenhaus oder andere seriöse Unternehmen holen derartige Informationen nie telefonisch ein. Zudem kann es ratsam sein, Angehörige direkt anzurufen und nachzufragen, ob die Schilderungen den Tatsachen entsprechen. 

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