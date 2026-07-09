Telefonbetrüger wandeln Polizistentrick ab

Der Polizistentrick wird von Betrügern mittlerweile gerne abgewandelt verwendet: Derzeit werden in Vorarlberg die Opfer, meist ältere Personen, verstärkt von falschen Ärzten angerufen. Nahe Angehörige lägen im Krankenhaus und würden dringend ein teures Medikament benötigen, so das erlogene Horrorszenario. Auch die Masche mit dem schweren Verkehrsunfall macht weiterhin die Runde. Die Geschichten variieren, nur eines ist immer gleich: Es wird Geld gefordert und Druck am Telefon erzeugt. Am besten auflegen und die Sache vergessen.