Telefonbetrüger wandeln Polizistentrick ab

Die Polizei Vorarlberg warnt derzeit ausdrücklich vor Betrügern, die sich am Telefon als Ärzte ausgeben und Geld für nahe, angeblich verletzte Angehörige fordern.
Der Polizistentrick wird von Betrügern mittlerweile gerne abgewandelt verwendet: Derzeit werden in Vorarlberg die Opfer, meist ältere Personen, verstärkt von falschen Ärzten angerufen. Nahe Angehörige lägen im Krankenhaus und würden dringend ein teures Medikament benötigen, so das erlogene Horrorszenario. Auch die Masche mit dem schweren Verkehrsunfall macht weiterhin die Runde. Die Geschichten variieren, nur eines ist immer gleich: Es wird Geld gefordert und Druck am Telefon erzeugt. Am besten auflegen und die Sache vergessen.
Niemals Infos ausplaudern!
Die Polizei rät zudem: Niemals Informationen über Wertgegenstände, vorhandenem Bargeld oder Bankguthaben bekannt geben. Die Exekutive, das Krankenhaus oder andere seriöse Unternehmen holen derartige Informationen nie telefonisch ein. Zudem kann es ratsam sein, Angehörige direkt anzurufen und nachzufragen, ob die Schilderungen den Tatsachen entsprechen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.