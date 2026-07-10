Petition: SPÖ macht gegen „Tarifwahnsinn“ mobil

Für einige sind Tickets deutlich teurer

Im Zentrum der Kritik steht das neue 3-Zonen-Modell. Laut Leiter sei die dahinterliegende Preislogik für viele Fahrgäste nicht nachvollziehbar; zudem müssten viele Pendler deutlich tiefer in die Tasche greifen als vor der Reform. „Bitschi muss sich endlich eingestehen, dass diese Tarifreform gescheitert ist“, meint der SPÖ-Chef.