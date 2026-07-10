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„Vögels Lexikon“

„Schiaba“: Ein Dialektwort für viele Lebenslagen

Vorarlberg
10.07.2026 13:33
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute im Mittelpunkt: das vielfältig einsetzbare Zeitwort „schiaba“.

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Neben seiner Grundbedeutung schieben, dessen Einsatz im Dialekt gleich ist wie im Hochdeutschen („Er schiabt si Auto, wel´s hi ischt“), besitzt das mundartliche schiaba weitere Verwendungsmöglichkeiten, welche in der Schriftsprache nicht vorhanden sind: Schiabt ein Voradelberger beispielsweise mit einer Voradelbergerin (oder auch umgekehrt!), so drückt der Alemanne damit unfein aus, dass zwischen beiden ein Naheverhältnis besteht.

Dieses ist, wie unschwer zu erraten, auch intimer Natur, und doch liegt der sinnhafte Schwerpunkt mehr darauf, dass die beiden ein Liebesverhältnis verbindet und nicht nur, dass sie miteinander ins Bett gehen.

Beim heimischen Kartenspiel Jassen wiederum nimmt schiaba eine gänzlich andere Bedeutung an: Mit dem Ausruf „I schiab!“ oder auch „G´schoba!“ zeigt jener Spieler, dem die Wahl der Trumpffarbe zustünde, allen anderen an, dass er auf dieses Privileg verzichtet und es stattdessen an seinen Spielpartner überträgt in der Hoffnung, dieser habe die besseren Karten.

Mitunter nimmt das Zeitwort schiaba im Alemannischen auch die Bedeutung von (weg)gehensich verabschiedenden Abend beenden, nach Hause gehen an („Sind dr Peter und d’Renate noch do? – Na, dia sind scho gschoba!“).

In Verbindung mit der Vorsilbe ab- entsteht daraus das Verb abschiaba, welches ein rasches und oft erzwungenes Verlassen eines Aufenthaltsortes beschreibt. „Schiab ab!“ befiehlt ein Alemanne dem anderen – und legt diesem damit sehr unmissverständlich nahe, sofort aus seinen Augen zu verschwinden.

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