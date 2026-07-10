„Schiaba“: Ein Dialektwort für viele Lebenslagen

Neben seiner Grundbedeutung schieben, dessen Einsatz im Dialekt gleich ist wie im Hochdeutschen („Er schiabt si Auto, wel´s hi ischt“), besitzt das mundartliche schiaba weitere Verwendungsmöglichkeiten, welche in der Schriftsprache nicht vorhanden sind: Schiabt ein Voradelberger beispielsweise mit einer Voradelbergerin (oder auch umgekehrt!), so drückt der Alemanne damit unfein aus, dass zwischen beiden ein Naheverhältnis besteht.