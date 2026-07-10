Kerzenverbot im Freien in Liechtenstein

Was jetzt verboten ist

Das Verbot ist umfassend: Öffentliche Grillstellen dürfen nicht mehr benutzt werden. Auch private Holz- und Kohlegrills, Feuerschalen oder Tonnen sind tabu. Das Rauchen im Wald ist ebenso untersagt wie das Wegwerfen von Zigaretten und Zündhölzern im Freien. Nicht einmal Kerzen (!) dürfen unter freiem Himmel angezündet werden. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und das Steigenlassen von Himmelslaternen sind ebenfalls verboten.