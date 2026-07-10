Kerzenverbot im Freien in Liechtenstein

Wegen der anhaltenden Dürre und Hitze herrscht derzeit extreme Waldbrandgefahr. Liechtenstein hat reagiert und ein absolutes Feuerverbot im Freien erlassen. Auch in Vorarlberg und der Schweiz ist die Lage angespannt. Eine einzige weggeworfene Zigarette könnte bereits einen Flächenbrand auslösen.
Die Regierung in Liechtenstein hat am Donnerstag auf die anhaltende Trockenheit reagiert. Wegen sehr hoher Waldbrandgefahr wurde die höchste Warnstufe 5 ausgerufen und ein absolutes Feuerverbot im Freien erlassen. Dieses gilt ab sofort und bis auf Weiteres.
Was jetzt verboten ist
Das Verbot ist umfassend: Öffentliche Grillstellen dürfen nicht mehr benutzt werden. Auch private Holz- und Kohlegrills, Feuerschalen oder Tonnen sind tabu. Das Rauchen im Wald ist ebenso untersagt wie das Wegwerfen von Zigaretten und Zündhölzern im Freien. Nicht einmal Kerzen (!) dürfen unter freiem Himmel angezündet werden. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und das Steigenlassen von Himmelslaternen sind ebenfalls verboten.
Ausnahmen und Konsequenzen
Eine Ausnahme gibt es für Gas- und Elektrogrills. Die dürfen außerhalb von Wäldern in Betrieb genommen werden, aber nur unter strengen Auflagen: Die Grills müssen auf festem, nicht brennbarem Untergrund mit genügend Bodenabstand stehen und permanent beaufsichtigt werden. Wer gegen das allgemeine Feuerverbot verstößt, muss mit Strafen rechnen.
Gefahr auch in Nachbarregionen
In den Schweizer Kantonen Appenzell Außen- und Innerrhoden gilt mit Stufe 4 ebenfalls große Waldbrandgefahr, Feuer am Waldrand ist verboten. In Vorarlberg gibt es noch keine Verordnung, allerdings ist die Bevölkerung dazu aufgerufen, äußerste Vorsicht walten zu lassen: Ein Funke, etwa durch eine weggeworfene Zigarette, kann bereits einen großflächigen Brand auslösen.
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