Der Altacher Kader hat noch einige Baustellen

Nur noch zwei Wochen sind es bis zum Saisonstart. Dann steht die erste ÖFB-Cuprunde auf dem Programm, eine Woche später starten die Altacher mit dem Auswärtsspiel bei Rapid Wien in die neue Bundesliga-Saison. Der aktuelle Kader der Zaric-Elf lässt noch keine entscheidenden Veränderungen erkennen. Die Problemzone Angriff bleibt vorerst bestehen. In der Vorsaison hat ein großartig spielender Patrick Greil diese Schwachstelle überdeckt. Sich auch in der 16. Bundesligasaison allein darauf zu verlassen, wäre ein gewagtes Unterfangen. Die Kadersituation im Detail: