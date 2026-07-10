Tollen bald die ersten Wolfswelpen durchs Ländle?

In Liechtenstein hat ein Wildhüter fast direkt an der Grenze zu Vorarlberg eine Wölfin fotografiert, deren Zustand stark darauf hindeutet, dass sie Welpen säugt. Dies wäre der erste Fall von Wolfsnachwuchs im Fürstentum. Die Jungtiere selbst wurden aber noch nicht gesichtet.
Laut einer offiziellen Aussendung des Liechtensteiner Amtes für Umwelt fotografierte ein Wildhüter am Donnerstagmorgen ein Wolfspaar in jenem Berggebiet, das sich das Fürstentum mit Vorarlberg teilt. Auf dem Bild waren bei dem weiblichen Tier deutlich angeschwollene Milchleisten zu erkennen. Dies gilt als klares Indiz dafür, dass die Wölfin derzeit Jungtiere säugt. Die Welpen selbst konnten bisher allerdings noch nicht direkt gesichtet oder anderweitig nachgewiesen werden.
Paar ist seit dem Winter in der Region
Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um dasselbe Wolfspaar handelt, das bereits seit dem Winter mehrfach in der Region nachgewiesen wurde. Für den Zeitraum zwischen Ende Februar und dem 5. April sind mehrere Spuren und auch Sichtungen von zwei Wölfen gleichzeitig bestätigt. Ab Mitte Mai wurden die Nachweise der Tiere dann jedoch merklich seltener, nun hat das Pärchen mit einem regelrechten Paukenschlag wieder auf sich aufmerksam gemacht.
Lage wird in Vorarlberg genau beobachtet
Natürlich beäugt man die Entwicklungen in Liechtenstein auch in Vorarlberg ganz genau. Im Ländle selbst hat es bis dato ebenfalls noch keine Wolfsreproduktion gegeben. Beklatscht werden würde ein Wolfswurf wohl kaum: Seitens der Landespolitik ist mehrfach betont worden, dass Vorarlberg mit seiner ausgeprägten Alpwirtschaft kein geeignter Lebensraum für ein Wolfsrudel sei.
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