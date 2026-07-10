Tollen bald die ersten Wolfswelpen durchs Ländle?

Paar ist seit dem Winter in der Region

Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um dasselbe Wolfspaar handelt, das bereits seit dem Winter mehrfach in der Region nachgewiesen wurde. Für den Zeitraum zwischen Ende Februar und dem 5. April sind mehrere Spuren und auch Sichtungen von zwei Wölfen gleichzeitig bestätigt. Ab Mitte Mai wurden die Nachweise der Tiere dann jedoch merklich seltener, nun hat das Pärchen mit einem regelrechten Paukenschlag wieder auf sich aufmerksam gemacht.