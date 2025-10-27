KI-Investitionen: Blase oder lukratives Geschäft?

Genährt werden die Ängste vor einer Spekulationsblase zudem von den gegenseitigen Verflechtungen der großen KI-Protagonisten. So beteiligt sich der Chip-Hersteller Nvidia mit 100 Milliarden Dollar an OpenAI und mit fünf Milliarden Dollar an Intel. OpenAI hat Verträge zur Anmietung von Rechenkapazitäten im Gesamtvolumen von einer Billion Dollar abgeschlossen, unter anderem mit Oracle. Details zur Finanzierung dieser Ausgaben sind jedoch unklar. Meta sicherte sich für seine Investitionen eine Finanzspritze von 27 Milliarden Dollar beim Vermögensverwalter Blue Owl.