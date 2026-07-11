Biker (44) bei Kollision in Feldkirch verletzt

Benzinaustritt forderte Feuerwehr

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Da durch den Aufprall Benzin aus dem beschädigten Motorrad ausgetreten war, musste die Feuerwehr ausrücken. Die Einsatzkräfte banden den ausgetretenen Treibstoff und reinigten die Fahrbahn. Vor Ort standen ein Fahrzeug der Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie eine Streife der Bundespolizei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu leichten Verkehrsbehinderungen.