Biker (44) bei Kollision in Feldkirch verletzt

Am Freitagabend kam es auf der Feldkircher Reichsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Zweiradlenker musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Der 46-jährige Pkw-Lenker war gegen 18.20 Uhr auf der Reichsstraße unterwegs. Auf Höhe von Straßenkilometer 25,1 wollte er auf die Linksabbiegespur wechseln, dabei übersah er jedoch den 44-jährigen Motorradfahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Abbiegespur befand.
Sturz nach Zusammenstoß
Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Biker stürzte und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde er ins Krankenhaus gebracht.
Benzinaustritt forderte Feuerwehr
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Da durch den Aufprall Benzin aus dem beschädigten Motorrad ausgetreten war, musste die Feuerwehr ausrücken. Die Einsatzkräfte banden den ausgetretenen Treibstoff und reinigten die Fahrbahn. Vor Ort standen ein Fahrzeug der Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie eine Streife der Bundespolizei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu leichten Verkehrsbehinderungen.
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