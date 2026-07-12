Hitreiche Agentenjagd: „Da Da Da“ sind die Spione

Mit der Uraufführung der Musikrevue „Beat it“ präsentieren die Sommerspiele in Melk einen musikalischen Spionagekrimi. Zu sehen bis 15. August.
Die Jagd verfeindeter Spione auf einen schwarzen Aktenkoffer mit gefährlichem Inhalt – ein Atom-Mixtape (Musikkassette) mit der Aufschrift „Dangerous“ – bringt bei den Sommerspielen Melk das Blut des Publikums in Wallung. Denn bei der Uraufführung der Musikrevue „Beat it – Da Da Da“ bleibt wahrlich kaum ein Bewegungsmuffel unberührt. Wenn in der Bearbeitung von Wolfgang Berthold und Gerald Huber-Weiderbauer (genial arrangiert) ein Hit den nächsten jagt, Walkman auf Vokuhila und alle auf die Berliner Mauer treffen, ist eine Zeitreise in die goldene Disco-Vergangenheit der 80er-Jahre garantiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.