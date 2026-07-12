Hitreiche Agentenjagd: „Da Da Da“ sind die Spione

Die Jagd verfeindeter Spione auf einen schwarzen Aktenkoffer mit gefährlichem Inhalt – ein Atom-Mixtape (Musikkassette) mit der Aufschrift „Dangerous“ – bringt bei den Sommerspielen Melk das Blut des Publikums in Wallung. Denn bei der Uraufführung der Musikrevue „Beat it – Da Da Da“ bleibt wahrlich kaum ein Bewegungsmuffel unberührt. Wenn in der Bearbeitung von Wolfgang Berthold und Gerald Huber-Weiderbauer (genial arrangiert) ein Hit den nächsten jagt, Walkman auf Vokuhila und alle auf die Berliner Mauer treffen, ist eine Zeitreise in die goldene Disco-Vergangenheit der 80er-Jahre garantiert.