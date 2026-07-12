Kripo ermittelt nach Prüfbericht in Gemeinde

Aus einem kritischen Bericht des Landesrechnungshofs ist ein Fall für die Justiz geworden: Nach einer Sachverhaltsdarstellung des Landes ermittelt nun das Landeskriminalamt in einer Mühlviertler Gemeinde wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Es geht um nicht weniger als 215.000 Euro und um die Hochwasserkatastrophe 2013.